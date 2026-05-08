Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 11 mai-7 iunie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării.

La începutul săptămânii viitoare, vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, iar ulterior și în celelalte regiuni. Vor fi perioade cu averse în majoritatea zonelor, la începutul intervalului mai ales în jumătatea de vest, apoi cu precădere în sud și sud-vest. Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi însoțite de descărcări electrice, local se vor înregistra cantități de apă însemnate, iar izolat va cădea grindină. Vântul se va intensifica treptat, mai întâi în zonele montane, apoi și în restul teritoriului.

11-18 mai. Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

18-25 mai. Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare, local, în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

25 mai 2026 – 1 iunie. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

1-7 iunie. Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.