Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Maramureș, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 62 de ani, cercetată pentru trafic de droguri de mare risc și efectuare fără drept de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, persoana cercetată ar fi procurat, deținut și vândut, în județul Maramureș, substanțe din categoria drogurilor de mare risc și a produselor psihoactive

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de N-Ethylnorpentedrone și 4-BMC, comercializate de către aceasta, iar în urma percheziției domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate mai multe pungi și folii conținând cocaină, 4-BMC și N-Ethylnorpentedrone, un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

La data de 7 mai 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea persoanei cercetate, astăzi, 8 mai, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și cel al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.