Un important traseu antic din Ierusalim, cunoscut drept Drumul de Pelerinaj din Cetatea lui David, a fost redeschis publicului după ce a rămas îngropat timp de aproape două milenii. Drumul leagă Cetatea lui David de Muntele Templului și era parcurs în Antichitate de mii de pelerini evrei.

Traseul a fost îngropat în urma distrugerii Ierusalimului de către Imperiul Roman, în anul 70 d.Hr., odată cu devastarea capitalei evreiești. Pavat cu piatră și ascuns sub orașul modern, drumul a fost readus la lumină în urma unor ample cercetări arheologice desfășurate cu mare atenție de-a lungul mai multor ani.

Redeschiderea acestuia oferă vizitatorilor posibilitatea de a parcurge același drum folosit de pelerinii antici în drum spre Muntele Templului, unul dintre cele mai importante locuri sacre ale iudaismului.

Autoritățile israeliene și specialiștii implicați în proiect subliniază importanța istorică și culturală a descoperirii, considerând drumul o mărturie unică a vieții religioase și urbane din Ierusalimul antic. Traseul este acum accesibil publicului larg, devenind un nou punct de interes major pentru patrimoniul arheologic al orașului.

Redeschiderea Drumului de Pelerinaj reprezintă un moment simbolic, readucând la suprafață o legătură directă între Ierusalimul contemporan și istoria sa de peste două milenii.