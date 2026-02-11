Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare, județul Maramureș, a anunțat organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante, în baza prevederilor Legii nr. 141/2025 și ale OUG nr. 121/2023.

Este vorba despre postul de Șef serviciu – Achiziții Publice și Tehnic, funcție publică de conducere, grad I, în cadrul Serviciului Achiziții Publice și Tehnic.

Concursul este programat pentru data de 23 martie 2026, ora 12:00, când va avea loc proba scrisă. Data și ora interviului vor fi afișate ulterior pe site-ul instituției, odată cu publicarea rezultatelor probei scrise. Examenul se va desfășura la sediul Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare, situat pe strada Serelor nr. 2.

Dosarele de înscriere pot fi depuse în perioada 11 februarie – 2 martie 2026. Persoană de contact este Ghilvaci Liana Ioana Florica, consilier superior, telefon 0721 997 402, fax 0262 226 407, e-mail spaumbm@yahoo.co.uk

.

Pentru ocuparea funcției sunt necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției, conform legislației în vigoare. Domeniul de licență solicitat este Drept, ramura Științe juridice.

Candidații trebuie să aibă o vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor. Funcția presupune un program normal de lucru de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Reprezentanții instituției precizează că responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din anunț aparține exclusiv autorității organizatoare.

Concursul are statutul „programat”, iar informațiile suplimentare privind condițiile de participare și conținutul dosarului pot fi consultate la sediul instituției sau pe site-ul oficial.