Mihai Savin, șeful Autoritatea Vamală Română, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA într-un dosar care vizează infracțiuni de fals și uz de fals.

În același dosar au mai fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului șefului AVR și un alt funcționar din Galați.

Preşedintele Autorităţii Vamale Române (AVR), Mihai Savin, a fost reţinut, miercuri, alături de alte două persoane din cadrul instituţiei, într-o acţiune desfăşurată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la centrala Vămii din Bucureşti şi la Galaţi, relatează news ro

Ancheta vizează emiterea retroactivă a unui ordin de misiune

Potrivit informațiilor din anchetă, cazul are legătură cu emiterea retroactivă a unui ordin de misiune care ar fi fost folosit pentru a justifica utilizarea girofarului și pentru a ajuta un angajat să își recupereze permisul de conducere suspendat.

Sursele citate susțin că, în urmă cu aproximativ o lună, un oficial al Autorității Vamale Române și consilierul acestuia se deplasau spre Galați, iar în județul Ialomița ar fi fost opriți de polițiști pentru viteză și folosirea nejustificată a sistemelor speciale de avertizare.

În urma controlului, consilierul ar fi rămas fără permisul de conducere, neputând justifica legal folosirea girofarului.

Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, după incident ar fi fost emis în fals, retroactiv, un ordin de misiune care să ateste caracterul oficial al deplasării.

Documentul ar fi fost ulterior depus ca probă în instanță, în contestația formulată de consilier împotriva suspendării permisului.

Savin, care a ocupat funcţia de vicepreşedinte al AVR, a fost numit în postul de preşedinte la final de ianuarie de către premierul Ilie Bolojan, odată cu eliberarea din funcţie a fostului preşedinte, Bogdan Bălan.

Anterior, Savin a fost director în cadrul Apa Nova Bucureşti/Veolia România, director general la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (iulie 2019 – ianuarie 2020), director general la Compania Muncipala Managementul Transportului, Bucuresti (martie 2020 – iulie 2020), director general la Termoficare Prahova, Ploieşti (martie 2022 – noiembrie 2022).

Grigore G. Ciascai