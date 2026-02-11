Momente de panică, în această seară, pe strada Aleea Romană din Baia Mare, după ce un șofer de ridesharing a intrat cu autoturismul într-o conductă de gaz, pe care a avariat-o, notează vasiledale.ro.

Potrivit primelor informații, conducătorul auto ar fi fost semnalizat de un echipaj de poliție, care a folosit semnalele luminoase și acustice pentru a-l opri în vederea unui control. Se pare că șoferul s-a speriat și, în încercarea de a trage pe dreapta, a pierdut controlul direcției, oprindu-se direct într-o conductă de gaz, pe care a rupt-o.

În urma incidentului, a fost apelat numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri militari, precum și un echipaj SMURD. Zona a fost imediat izolată, iar locatarii din apropiere au fost evacuați preventiv. La intervenție a ajuns și o echipă a furnizorului de gaz, care a început lucrările pentru remedierea avariei și eliminarea oricărui pericol.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.