Clădirea de patrimoniu „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa” din Sighetu Marmației va beneficia de lucrări de consolidare și modernizare finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS).

Potrivit Ordinului nr. 128 din 4 februarie 2026, emis de MDLPA, Casa Memorială a fost inclusă pe lista de investiții aferentă Subprogramului privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică.

Finanțarea reprezintă un pas important pentru protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local, cu atât mai semnificativ în contextul în care orașul marchează anul acesta 700 de ani de la prima atestare documentară.



Lucrările prevăzute vor asigura consolidarea structurală a clădirii, conservarea valorii istorice a monumentului și amenajarea unor spații adecvate pentru desfășurarea activităților culturale și educative. Autoritățile consideră includerea obiectivului în programul național drept o reușită majoră pentru comunitate și un exemplu de colaborare instituțională în sprijinul protejării reperelor identitare locale.

Etapele următoare ale proiectului urmează să fie comunicate pe măsură ce procedurile administrative vor avansa.