Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare desfășoară, în perioada 18 – 29 mai (cu posibilitate de prelungire dacă situaţia va impune), operațiunea de dezinsecție terestră împotriva ţântarilor şi căpuşelor, pe raza municipiului Baia Mare, în cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, aprobat prin HCL nr. 46/2026. Produsul folosit este Solfac Trio EC 140 NF, având trei substanțe active: Cypermethrin 5% + Prallethrin 1% + Piperonil butoxid 8% cu posibilitate de folosință a ULV-ului (combaterea ţânţarilor și combaterea căpușelor). Această substanță face parte din grupa a treia de toxicitate cu administrare pe vegetaţie arborescentă şi erbacee.

Produsele comerciale utilizate în campania de dezinsecţie sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru produse biocide, iar aceste produse vin însoţite de Fişa de Siguranţă şi Declaraţia de Conformitate a firmei care comercializează produsul (Conform Aviz Nr. 5645BIO/18/02.27 emis de Ministerul Sănătații Comisia Națională Pentru Produse Biocide).

Informaţii suplimentare privind operaţiunea de dezinsecţie terestră se pot obţine la numerele de telefon: 0262 225 773 sau 0725 133 155.