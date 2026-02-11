Au fost semnalate emailuri frauduloase transmise în numele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), prin care destinatarii sunt informați că trebuie să achite urgent o presupusă „taxă de înregistrare sau menținere a mărcii”, sub amenințarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deținute.

Mesajele folosesc un limbaj alarmist, invocând termene limită și riscul pierderii drepturilor pentru a crea presiune asupra celor vizați. De asemenea, sunt menționate documente sau referințe false pentru a conferi o aparență de legitimitate. Un indiciu clar al fraudei este solicitarea efectuării plății într-un cont IBAN deschis la bănci din Polonia, fără legătură cu procedurile oficiale ale OSIM. Totodată, datele de contact și adresele de email ale expeditorilor nu corespund canalelor instituționale.

Reprezentanții instituției atrag atenția că OSIM nu solicită plata taxelor prin emailuri nesolicitate și nu indică conturi bancare externe pentru astfel de plăți. Informațiile oficiale pot fi verificate exclusiv pe site-ul instituției sau prin canalele de comunicare oficiale.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă să nu fie efectuate plăți în baza unor mesaje alarmiste, să nu fie accesate linkuri și să nu fie deschise atașamente din emailuri suspecte. Este importantă verificarea atentă a adresei expeditorului și a domeniului utilizat. Tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul 1911 sau prin intermediul platformei pnrisc.dnsc.ro, iar dovezile, precum emailul primit, antetele tehnice și datele IBAN, ar trebui păstrate pentru eventuale investigații.

Autoritățile subliniază că presiunea timpului și amenințările reprezintă semne clasice ale atacurilor de tip phishing și recomandă ca orice plată să fie realizată doar prin proceduri oficiale și verificate.