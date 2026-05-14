Atelierul de pictură organizat la Centrul Rivulus continuă să fie un spațiu dedicat creativității, relaxării și bucuriei de a crea pentru senioarele participante.

Sub îndrumarea doamnei profesor Szikszai Viorica, participantele au realizat, în cadrul celor mai recente activități, lucrări inspirate din frumusețea primăverii, pictând flori în nuanțe vii și compoziții pline de sensibilitate.

De asemenea, senioarele au realizat și icoane pe sticlă, păstrând vie tradiția și transformând fiecare lucrare într-o expresie a răbdării, talentului și emoției.

Atelierul de pictură a devenit, în timp, mai mult decât o activitate artistică – un loc al socializării, al prieteniei și al momentelor petrecute împreună cu drag și inspirație.

Astfel de inițiative demonstrează că pasiunea pentru frumos și pentru artă nu are vârstă și aduc un plus de lumină și satisfacție sufletească în viața participanților.