În perioada 11–13 mai s-a desfășurat la Alba Iulia cea de-a 77-a sesiune plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER), care îi reunește pe ierarhii romano-catolici și greco-catolici din țară. Lucrările au fost găzduite de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, în orașul marcat de mărturia și slujirea Venerabilului Episcop Márton Áron.

La inaugurarea lucrărilor au fost prezenți Excelența Sa Monseniorul Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, Domnul secretar de stat Ciprian-Vasile Olinici (Secretariatul de Stat pentru Culte), Pr. Thomas Schwartz și Dl. Joachim Sauer de la Renovabis și Pr. Luis Okulik de la Comisia pentru Pastorație Socială a CCEE (Consiliul Conferințelor Episcopale Europene).

Întâlnirea de la Alba Iulia s-a desfășurat sub egida „Anul Episcop Márton Áron”, fiind marcată și de momente comemorative, precum vernisajul expoziției din Palatul Arhiepiscopal. În spirit de comuniune, episcopii au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții Venerabilului Episcop Márton Áron, celebrând Sfânta Liturghie în străvechea catedrală catolică „Sfântul Mihail” și în biserica greco-catolică „Sfântul Spirit”. Rugându-se pentru pacea în lume, cu ocazia amintirii liturgice a Maicii Domnului de la Fatima, episcopii și-au mărturisit solidaritatea cu Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea în misiunea sa de apărător al păcii, al sacralității vieții umane, al celor sărmani, persecutați sau suferinzi.

Preasfințitul László Böcskei, Episcop romano-catolic de Oradea, a condus sesiunea în calitate de Președinte CER, avându-l alături pe noul Vicepreședinte, Preafericitul Părinte Claudiu Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. În conformitate cu statutul CER, a fost ales și cel de-al patrulea membru al Consiliului Permanent: Preasfințitul Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea.

Episcopii au analizat diferite teme de lucru pregătite în comisiile și oficiile CER: tineret, familii, învățământ, viața consacrată și misiune. În mod special au fost studiate propunerile Comisiei pentru Comunicații Sociale în vederea unei prezențe structurate în mass-media din țara noastră, și tematica înaintată de Oficiul pentru Protecția Minorilor în vederea prevenției și a ocrotirii persoanelor vulnerabile, conform legislației civile și bisericești. Au fost analizate propunerile Oficiului Juridic cu privire la modificarea statutului și a regulamentelor interne. Au fost aprobate, totodată, propunerile Confederației Caritas România în vederea unei funcționări mai eficiente în caz de necesitate.

Următoarea sesiune plenară a CER, programată între 21–23 septembrie, va fi găzduită de Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș.

Conferința Episcopilor din România, care se reunește de două ori pe an, exprimă unitatea Bisericii Catolice din țară, precum și comuniunea episcopilor cu Succesorul Apostolului Petru, Sfântul Părinte Papa.