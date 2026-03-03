Duminică, 8 martie, de la ora 15:00, la Căminul Cultural din Inău va avea loc un concert de pricesne, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

Manifestarea este organizată de Parohia Ortodoxă Inău, în colaborare cu Primăria Orașului Târgu Lăpuș, Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” și CNIPT Târgu Lăpuș, reunind pe scenă numeroși invitați și ansambluri din Țara Lăpușului.

Printre participanți se numără Ansamblul Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș”, Corul „Buburuzele Vesele” al Liceului Tehnologic „Grigore C. Moisil”, Corul Artos al Parohiei Lăpuș II, Ansamblul „Plaiurile Suciului”, Horitoarele de la Lăpuș, Corul Bisericii „Schimbarea la Față” Răzoare, Ansamblul „Țibleșul” din Groșii Țibleșului și Corul „Armonia” al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Târgu Lăpuș, alături de mai mulți tineri interpreți.

Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului frumusețea pricesnelor, cântări religioase specifice perioadei Postului Mare, și să ofere comunității un moment de rugăciune și emoție, într-o atmosferă de sărbătoare și reculegere.