Duminică, 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» oferă tuturor doamnelor și domnișoarelor un cadou special: vizitarea gratuită a expozițiilor găzduite în această perioadă.

Publicul feminin va putea admira expoziția permanentă „Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții și inovații”, precum și expoziția temporară „Viziuni la cotitură”, semnată de Botond Részeg.

Totodată, în prim-plan se află „Lucrarea lunii” – „Autoportret” semnat de Elise Nemes-Ransonnette. Artista, cunoscută și sub numele de Elisa sau Eliza Nemes-Ransonnette, a fost una dintre puținele femei care au avut privilegiul de a picta portretul compozitorului Franz Liszt, în anul 1879. Prin talentul și determinarea sa, baroneasa Nemes și-a impus viziunea artistică într-o epocă dominată de bărbați, lăsând prin testament unul dintre autoportretele sale celebrei Galeria Uffizi din Florența.

Reprezentanții muzeului invită publicul să sărbătorească feminitatea printr-o călătorie artistică plină de frumusețe și semnificație, într-un spațiu dedicat valorilor culturale și patrimoniului european.