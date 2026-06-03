Prin respectarea legislației și manifestarea unui comportament preventiv, fiecare participant la trafic contribuie la crearea unui trafic mai sigur.

Ieri, 2 iunie a.c., în intervalul orar 17.00-18.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș și cei ai Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au desfășurat o acțiune pe D.J. 109 F și D.J. 109 G, pe raza comunei Coroieni.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în localitățile din raza de competență.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 12 autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 2.000 de lei.

De asemenea, în cazul unui autoturism, care nu prezenta siguranță pe drumurile publice, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic-Grupa Canină și al jandarmilor.

Sfaturile polițiștilor pentru menținerea siguranței pe drumurile publice:

* Respectați limitele legale de viteză și adaptați permanent viteza la condițiile de trafic, drum și vreme.

* Păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul care circulă în față, pentru a putea evita producerea accidentelor.

* Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și nu urcați la volan dacă vă simțiți obosiți.

* Evitați utilizarea telefonului mobil și orice alte activități care vă pot distrage atenția.

Adoptați un comportament responsabil și manifestați respect față de toți participanții la trafic