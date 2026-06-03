În perioada 4-5 iunie 2026, sub președinția Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, se vor desfășura la Blaj lucrările sesiunii ordinare de primăvară ale Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Pe agenda Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică se află diferite tematici din viața și misiunea Bisericii.

Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi Episcopii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din România şi din afara granițelor țării, reunindu-se în sesiune ordinară de două ori pe an, primăvara şi toamna.