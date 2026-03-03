Senatul României, prin Comisia pentru agricultură, a analizat un pachet de măsuri care aduc schimbări semnificative în gestionarea câinilor fără stăpân și în domeniul bunăstării animalelor.

Cea mai importantă propunere vizează interzicerea eutanasierii câinilor fără stăpân, cu posibilitatea repunerii în teritoriu a exemplarelor non-agresive, doar pe baza evaluării și avizului unui medic veterinar.

În paralel, proiectele legislative urmăresc:

întărirea atribuțiilor autorităților pentru intervenții rapide în cazuri de abuz;

clarificarea competențelor instituțiilor de control;

introducerea unor instrumente mai eficiente pentru prevenirea relelor tratamente.

La dezbateri au participat reprezentanți ai Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Afacerilor Interne, alături de autorități locale și ONG-uri.

Pe agenda comisiei s-a aflat și eliminarea treptată a cuștilor pentru găinile ouătoare, printr-un calendar de tranziție care să permită adaptarea fermierilor la standardele europene.

Obiectivul declarat: soluții aplicabile și sustenabile pentru protecția animalelor și siguranța comunităților.