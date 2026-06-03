Partida restantă din etapa 1 a campionatului național de rugby dintre CSM Știința Baia Mare și SCM USV Timișoara a fost reprogramată pentru data de 1 august 2026.

Inițial, jocul era programat pentru 6 iunie 2026, după ce fusese deja amânat din cauza finalei Supercupei României din 28 martie, care a interferat cu data inițială a disputării meciului. Noua reprogramare survine ca urmare a stagiului de pregătire al naționalei România A în Africa de Sud, desfășurat în perioada 5–14 iunie.

Potrivit informațiilor clubului, după șapte etape disputate, CSM Știința Baia Mare ocupă locul al treilea în clasament, cu 19 puncte. Pe locul secund se află SCM USV Timișoara, cu 30 de puncte, în timp ce liderul este CS Dinamo București, cu 39 de puncte.

Meciul direct dintre Baia Mare și Timișoara este considerat important în configurarea luptei pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului.

Sursa: CSM Știința Baia Mare