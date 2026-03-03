În fiecare an, la 3 martie, Organizația Națiunilor Unite marchează Ziua Mondială a Vieții Sălbatice (World Wildlife Day), pentru a evidenția rolul esențial al faunei și florei în menținerea echilibrului planetei.

Tema anului 2026, „Plante medicinale și aromatice: conservarea sănătății, a patrimoniului și a mijloacelor de trai”, pune accent pe importanța speciilor vegetale utilizate atât în medicina tradițională, cât și în cea modernă, dar și pe contribuția acestora la economie și la protejarea biodiversității.

Milioane de oameni din întreaga lume depind de plantele medicinale și aromatice pentru tratamente, alimentație și surse de venit. Cu toate acestea, numeroase specii sunt amenințate de pierderea habitatelor naturale, schimbările climatice și exploatarea excesivă.

Un rol important în protejarea speciilor sălbatice îl are CITES – convenția internațională care reglementează comerțul cu specii de plante și animale sălbatice, contribuind la prevenirea exploatării necontrolate și la conservarea acestora pe termen lung.

Ziua Mondială a Vieții Sălbatice a fost proclamată de Organizația Națiunilor Unite în 2013 și este celebrată anual începând cu 2014, având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind necesitatea protejării patrimoniului natural al planetei.