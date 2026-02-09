Suntem invitați la o seară deosebită, dedicată muzicii și emoției, în compania maestrului Sabin Pautza, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii românești contemporane.

Concertul de lieduri, pe versurile poetului Călin Cebotaru, aduce în prim-plan rafinamentul și sensibilitatea muzicii vocale, interpretată de artiștii Casandra Maria Hauși, Anca Maria Aluaș – mezzo-soprană, Opera Română Cluj-Napoca, Răzvan Timiș, Romeo Cornelius, la pian: Sorina Gherman.

Evenimentul are loc vineri, 27 februarie, ora 18:00, la Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.

