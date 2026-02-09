Primarul orașului Borșa a transmis un mesaj ferm după mai multe săptămâni de controverse și dezbateri publice legate de activitatea spitalului orășenesc. Edilul respinge categoric acuzațiile potrivit cărora secții ale spitalului s-ar închide din cauza managementului sau că medicii ar fi forțați să plece.

„Nu se închid secții din cauza managementului și nu alungă nimeni medicii din spital. Adevărul, simplu și incomod pentru unii, este lipsa gravă de personal medical specializat, o problemă generală la nivel național, nu una inventată la Borșa”, a declarat primarul.

Acesta a oferit și exemple concrete. La secția de Cardiologie, din cele patru posturi prevăzute în organigramă, doar unul este ocupat de un medic specialist activ. Un alt post este ocupat de un medic rezident în anul III, unul este rezervat șefului de secție, iar unul este vacant. În aceste condiții, atunci când singurul medic specialist se află în concediu de odihnă sau medical, secția este nevoită să își întrerupă temporar activitatea.

O situație similară se regăsește și la secția de Pediatrie, unde există un singur medic pediatru activ, restul posturilor fiind vacante, ocupate de rezidenți sau de personal aflat în concediu de maternitate.

Primarul a criticat public atitudinea unor cadre medicale care, în loc să caute soluții, ar fi recurs la amenințări privind limitarea activității sau plecarea din unitate. „Pacienții nu pot fi transformați în ostatici ai conflictelor de orgolii sau ai jocurilor politice”, a subliniat edilul.

Deși spitalul nu se află în subordinea directă a Primăriei Borșa, autoritățile locale lucrează la un proiect de modernizare a unității medicale, cu scopul de a îmbunătăți condițiile pentru pacienți și personalul medical.

În mesajul său, primarul a făcut apel la profesionalism și a cerut medicilor să se concentreze pe actul medical, nu pe dispute politice sau postări pe rețelele de socializare. Concluzia transmisă de edil este una clară: „Spitalul din Borșa funcționează, nu se închide și nu își pierde medicii, iar adevărul va fi spus, indiferent pe cine deranjează”.