Sâmbătă 07 februarie, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în efectuarea serviciului de patrulare în zona de competență, jandarmii din cadrul Grupei de Supraveghere și Intervenție Târgu Lăpuș au fost solicitați să intervină în localitatea Groșii Țibleșului pentru aplanarea unui scandal izbucnit între mai multe persoane.

Ajunși la fața locului, jandarmii au identificat mai mulți bărbați, cu vârste cuprinse între 29 și 47 de ani care, pe fondul unor neînțelegeri și a adresării reciproce de injurii și cuvinte jignitoare, i-au aplicat mai multe lovituri unui bărbat în vârstă de 47 de ani din localitate.

Jandarmii l-au imobilizat pe agresor, solicitând totodată prezența unui echipaj de ambulanță și a unui echipaj SMURD pentru a acorda îngrijiri medicale de specialitate persoanei vătămate.

Persoana vătămată a fost transportată la Centrul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Târgu Lăpuș pentru investiții suplimentare.

Persoanei vătămate i s-au adus la cunoștință drepturile legale de a depune plângere împotriva agresorului.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru infracțiunile de loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte prevăzute de Codul Penal. Actele de sesizare au fost predate Poliției Orașului Târgu Lăpuș pentru continuarea procedurilor legale care se impun.