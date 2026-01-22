Acoperiș cuprins de 𝐟𝐥𝐚̆𝐜𝐚̆𝐫𝐢 𝐬̦𝐢 𝐮𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬̦𝐢 𝐩𝐞 𝐳𝐚̆𝐩𝐚𝐝𝐚̆ – semnele care l-au determinat pe Dragoș Alin să forțeze ușa de acces.

Comisarul de poliție, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, intervine la cazurile de infracțiuni săvârșite cu violență și cu atât mai mult valorizează implicarea în prevenirea lor.

În această dimineață, după ce și-a lăsat copilul la grădiniță, acesta se îndrepta spre sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. O zi obișnuită, un drum cunoscut. Însă, a ales rapid să schimbe traseul, când a zărit un nor de fum într-o zonă apropiată.

Imaginea de ansamblu: două locuințe tip duplex, una dintre ele, cuprinsă de flăcări. Acoperișul celeilalte era învăluit în fum.

În zonă, o persoană filma.

— În casa verde oare se află cineva?

— Poarta este încuiată, nu se poate intra!

Răspunsul a fost aflat repede, după ce polițistul a zărit în curte, urme de pași pe zăpadă.

Fără ezitare, polițistul a forțat ușa și a pătruns în locuință. Înăuntru se afla un bărbat.

— Vă rog, luați rapid lucrurile de valoare și ieșiți! Casa perete în perete cu d-voastră arde!

Între timp, echipajele de intervenție ajunse la fața locului se luptau deja cu flăcările.

În cazul izbucnirii unui incendiu în locuință, salvarea vieții persoanelor este contra cronometru.

Dragoș Alin, îți mulțumim!

Nu este o poveste despre curaj afișat sau despre mândrie. Este o poveste despre implicare, despre reacție, despre oameni care, atunci când văd pericolul, nu întorc privirea.