Azi-noapte, în jurul orei 01.30, pe timpul activităților de supraveghere și control desfășurate de polițiștii Serviciului Rutier pe DJ 193, a fost oprit pentru verificări un autoturism care circula pe raza localității Colțirea.

Întrucât conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 36 de ani, emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, nivel considerat extrem de ridicat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei, însă a refuzat efectuarea acestora.

În urma verificărilor suplimentare, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice de sânge. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului, în vederea dispunerii măsurilor legale.