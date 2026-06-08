Zborul TWI414 Baia Mare – Antalya, operat de compania Tailwind Airlines, a înregistrat luni o întârziere de aproximativ 240 de minute pe Aeroportul Internațional Maramureș din Baia Mare.

Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, înainte de decolarea către Turcia, la o inspecție exterioară a aeronavei ar fi fost observate urme de păsări într-unul dintre motoare, posibil pene sau resturi de impact cu păsări. Din acest motiv, comandantul aeronavei ar fi decis să nu decoleze, solicitând o verificare suplimentară din partea unui expert tehnic.

Pentru evaluarea situației, un specialist ar urma să sosească de la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, cu un zbor special, ceea ce a contribuit la prelungirea timpului de așteptare.

Foto: Aeroportul Maramures / Daniel Ionuț Balaj