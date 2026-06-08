Liceul Tehnologic „George Barițiu” din Baia Mare continuă să își consolideze parcursul european, obținând o nouă finanțare prin programul Erasmus+, în valoare de 132.729 euro, destinată dezvoltării educației în domeniul disciplinelor tehnice.

Proiectul deschide noi oportunități pentru elevi și cadre didactice, oferindu-le șansa de a participa la mobilități internaționale, stagii de formare și activități educaționale în parteneriate europene. Astfel, participanții vor putea să își dezvolte competențele profesionale și personale, să descopere metode moderne de predare și învățare și să experimenteze direct bune practici din alte sisteme educaționale europene.

Reprezentanții unității de învățământ subliniază că acest nou proiect Erasmus+ contribuie la continuarea procesului de modernizare a școlii și la oferirea unor experiențe educaționale la standarde internaționale pentru elevii din domeniul tehnologic.

📌 Rezultatele selecției pot fi consultate pe site-ul oficial Erasmus+:

https://www.erasmusplus.ro/rezultate-selectie-2026