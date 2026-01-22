Pompierii din cadrul Detașamentului Baia Mare intervin în acest moment pe strada Morii pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, precum și echipajele SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și prim ajutor.



​În urma recunoașterii efectuate, s-a constatat că flăcările se manifestă atât în interiorul imobilului, cât și la nivelul acoperișului. Simultan cu operațiunile de stingere, a fost constituit un binom de căutare-salvare pentru a verifica prezența eventualelor victime surprinse în interior.

Actualizare – În urma misiunii de căutare-salvare desfășurată în interiorul locuinței, echipajele au descoperit o persoană carbonizată.

Incendiul este lichidat, pompierii continua misiunea de înlăturare a efectelor negative ale incendiului.