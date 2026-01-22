Maramureșul găzduiește, în această perioadă, tabăra de creație populară „Albastru Rural”, un proiect cultural dedicat atât copiilor, cât și adulților pasionați de tradițiile românești și folclorul autentic.

Evenimentul propune un program complex, desfășurat în regim all inclusive, care îmbină educația artistică cu experiențele culturale specifice zonei. Participanții beneficiază de cursuri de interpretare folclorică, susținute de Ștefan și Daciana Vlad, dar și de un curs de olărit, predat de un artist popular din zonă, menit să introducă participanții în tainele meșteșugului tradițional.

Pe parcursul taberei, cursanții vor susține un mic recital, iar programul include și o excursie la o mănăstire din Țara Lăpușului, oferind astfel o incursiune în patrimoniul spiritual al Maramureșului. La final, participanții vor primi diplome de participare, ca recunoaștere a implicării și progresului artistic.

Tabăra „Albastru Rural” își propune să contribuie la promovarea și păstrarea folclorului maramureșean, oferind un cadru autentic de învățare, creație și apropiere de valorile tradiționale românești.