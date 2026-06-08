Un bărbat în vârstă de 51 de ani a ajuns la spital în urma unui incident rutier produs în seara zilei de 6 iunie, în jurul orei 21.00, pe raza localității Bocicoel.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă, bărbatul, care se deplasa pe bicicletă pe o stradă din localitate, ar fi pierdut controlul direcției de mers și a căzut pe carosabil.

În urma evenimentului, acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, nivel considerat ridicat.

În cauză, polițiștii au dispus sancționarea contravențională a bărbatului.

Oamenii legii reamintesc importanța respectării regulilor de circulație și a adoptării unei conduite prudente în trafic, pentru prevenirea evenimentelor rutiere.