Un bărbat de 36 de ani, din Baia Mare, urmărit la nivel național, a fost depistat și încarcerat de polițiștii din municipiu în cursul unei acțiuni de patrulare desfășurate pe raza orașului.

Potrivit informațiilor oficiale, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că pe numele acestuia exista un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Baia Mare, după ce a fost condamnat pentru infracțiunea de rănirea cu intenție a animalelor.

Bărbatul a fost preluat de oamenii legii, escortat și depus în Penitenciarul Baia Mare, unde urmează să execute pedeapsa stabilită de instanță.

Acțiunea face parte din activitățile curente ale polițiștilor pentru depistarea persoanelor urmărite și punerea în aplicare a mandatelor emise de instanțele de judecată.