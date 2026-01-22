În bucătăria Cantinei Sociale ASSOC din Baia Mare a fost, astăzi, o liniște apăsătoare. Membrii echipei au aflat că Otto, cunoscut de mulți și sub numele de Emil, unul dintre beneficiarii constanți ai cantinei, nu va mai veni să își ridice pachetul zilnic de mâncare.

Bărbatul a fost găsit fără viață în locuința sa din Baia Mare, în urma unui incendiu. Vestea a adus durere și tăcere grea printre colegii și voluntarii care, de-a lungul anilor, l-au cunoscut și l-au apreciat.

Otto avea aproape 71 de ani – ar fi împlinit această vârstă pe 19 august. Trăia singur, nu avea telefon, nu fusese căsătorit și nu avea copii, iar legătura cu familia se pierduse în timp. Zilnic, indiferent de vreme, venea la Cantina Socială ASSOC pe bicicleta sa, pentru a-și ridica mâncarea pregătită de colegele din bucătărie.

Discret, politicos și recunoscător, Otto devenise, în timp, parte din viața comunității ASSOC. Nu vorbea mult despre trecutul său, însă bunătatea, decența și respectul cu care se purta l-au făcut unul dintre oamenii îndrăgiți ai cantinei. Niciodată nu pleca fără să mulțumească.

La aflarea veștii, echipa ASSOC a înălțat o rugăciune pentru sufletul celui care, ani la rând, le-a fost aproape printr-o prietenie tăcută, dar sinceră.

Reprezentanții asociației atrag atenția asupra singurătății care, de multe ori, rămâne invizibilă în orașe și asupra nevoii de a fi mai atenți la oamenii din jur, înainte ca tragediile să ne forțeze să îi vedem.

Dumnezeu să îl odihnească în pace.

@Dan Cristian Griga