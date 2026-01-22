Alegerile pe care le facem trebuie să fie corecte, chiar și atunci când nimeni nu ne vede. Persoană cercetată de polițiștii din Baia Sprie după ce și-ar fi însușit pe nedrept un portofel cu 1.500 de lei

Fiecare faptă făcută cu bună-credință contează și este apreciată. Indiferent de dificultățile prin care trecem, onestitate, responsabilitate și respectul față de ceilalți trebuie să primeze! Atunci când un bun pierdut este predat celui de drept, gestul nu este doar corect din punct de vedere legal, ci și profund uman. La fel de important este însă să reamintim că orice tentativă de însușire a unui bun găsit intră sub incidența prevederilor legale și atrage răspunderea penală.

În cursul acestei luni, respectiv la data de 16 ianuarie, Poliția orașului Baia Sprie a fost sesizată de un bărbat de 57 de ani, din localitatea Dănești, că și-a pierdut portofelului ce conținea documente personale și suma de 1.500 de lei, în împrejurări necunoscute, pe raza orașului.

În urma activităților informativ-operative desfășurate de polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale, s-a stabilit că portofelul ar fi fost pierdut în incinta unei stații de carburanți. Continuarea cercetărilor a condus la identificarea unei persoane de 62 de ani, din Chiuzbaia, care și-ar fi însușit suma de bani și ulterior în încercarea de a induce în eroare organele judiciare, ar fi abandonat portofelul în zona unui supermarket.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de însușire a bunului găsit. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit persoanei vătămate, iar cercetările continuă.

Reamintim că predarea unui bun găsit nu înseamnă doar respectarea prevederilor legislative, ci este o dovadă de spirit civic, responsabilitate, empatie și respect față de cel care se află într-o astfel de situație. vede! Un gest mic poate spune mult despre cine suntem, ca oameni.