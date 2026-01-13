Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) dezvoltă o nouă platformă informatică modernă care va înlocui sistemul actual de sănătate și va digitaliza complet relația dintre pacient, medic.

Noua platformă va permite emiterea și accesarea online a rețetelor, biletelor de trimitere, scrisorilor medicale și concediilor, eliminând în mare parte documentele pe hârtie.

Pacienții vor putea folosi aplicația eSănătatea Mea pentru a vedea istoricul medical, prescripțiile și programările, totul dintr-un singur cont. Aplicația va fi disponibilă pentru iPhone și ulterior pentru Android.

Platforma este deja realizată în proporție de peste jumătate și ar urma să fie lansată treptat, cu o țintă de funcționare din vara anului 2026.

Proiectul este finanțat din fonduri europene și își propune să înlocuiască vechiul sistem cu unul mai sigur, mai rapid și interoperabil cu alte servicii din sănătate.