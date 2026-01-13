Sectoare drumuri naționale: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate sau cu trafic restricționat.

Situația stării de practicabilitate a părții carosabile:

• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – carosabil curat și uscat;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-1 cm

• DN18 Petrova – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-2 cm;

• DN18 și DN17C – carosabil curat și umed;

• DN18 Pasul Prislop – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă km154 km și km181 între 0-1 cm;

• DN18B Târgu Lăpuș – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-2 cm;

• DN19 Huta Certeze – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-1 cm;

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Șase utilaje în acțiune pe DN18 – Pasul Gutâi cu 30 tone de material antiderapant;

• Cinci utilaje în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu 14 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu 10 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN18 și DN17C cu 15 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN18 – Pasul Prislop și Borșa cu 28 tone de material antiderapant;

• Patru utilaje în acțiune pe DN18B cu 13 tone de material antiderapant.

Total: 24 de utilaje în acțiune si 110 tone de material antiderapant. Ninge în zonele de deal și de munte. Vântul prezintă intensificări temporare în zona înaltă de munte, unde viscolește ninsoarea și spulberă zăpada. Se intervine în continuare cu utilaje și material antiderapant pe drumurile naționale.