O geantă pe o bancă într-o stație de autobuz poate nu atrage atenția prea mult, însă elevului-jandarm Sebastian Horgoș i-a fost de ajuns o privire pentru a ști ce are de făcut.

Primul lui gând a fost să găsească proprietarul pentru a i-o înapoia, așa că a deschis-o sperând să afle înăuntru un act de identitate sau orice alt indiciu care l-ar putea ajuta să identifice persoana care ar fi uitat-o sau pierdut-o acolo. Însă tot ce a găsit a fost o sumă de bani și câteva haine de sport, așa că a decis să solicite sprijinul echipei de jandarmerie. Echipa a preluat geanta și a predat-o poliției municipale, așa cum prevăd procedurile în vigoare.

Sebastian este elev la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ,,Petru Rareș” din Fălticeni și își desfășoară stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul” Maramureș. Modul civic în care a luat atitudine și a ales să vină în sprijinul unui cetățean, chiar și printr-un gest care poate părea mic, este foarte important.

Fie că suntem militari sau simpli cetățeni, este important să dăm dovadă de spirit civic, iar cu acest prilej îndemnăm cetățenii ca atunci când întâlnesc astfel de situații și găsesc bunuri care nu le aparțin să nu și le însușească și să le ducă la cea mai apropiată secție de poliție sau unitate de jandarmi pentru ca acestea să poată fi restituite proprietarilor.