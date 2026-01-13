Consilierii municipali liberali au depus astăzi, oficial, la Primăria Municipiului Baia Mare, o adresă prin care solicită clarificări urgente și măsuri concrete privind modul în care este gestionată activitatea de deszăpezire a orașului.

Căderile masive de zăpadă din ultimele zile au scos la iveală deficiențe grave de organizare, reacție și capacitate operațională din partea operatorului care are în derulare contractul de deszăpezire. Aceste disfuncționalități afectează direct siguranța cetățenilor, circulația rutieră și pietonală, accesul serviciilor de urgență, precum și funcționarea normală a orașului.

Consilierii liberali subliniază faptul că sunt conștienți că un oraș de dimensiunea municipiului Baia Mare nu poate fi deszăpezit integral peste noapte. Din acest motiv, nu au formulat critici imediate la adresa modului în care au fost gestionate lucrările în prima etapă. Au adresat întrebări, au așteptat explicații și soluții, însă, în lipsa unor măsuri concrete, au decis să acționeze oficial.

Prin adresa depusă, consilierii municipali PNL solicită explicit clarificări cu privire la:

ce măsuri concrete vor fi luate pentru neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale;

● dacă se ia în calcul rezilierea contractului sau continuarea acestuia până la expirare;

● câte lucrări au fost avizate și trimise la plată și în baza căror proceduri;

● de ce nu au fost implicate alte firme atunci când s-a demonstrat lipsa de capacitate de intervenție;

● câte utilaje funcționează efectiv în teren, nu doar la nivel declarativ;

● cum se explică blocajele apărute în ridicarea gunoiului, generate tot de lipsa deszăpezirii;

● în ce constă, în mod concret, sprijinul promis prin contract din partea altor operatori.

De asemenea, va fi solicitată o situație detaliată privind costurile de staționare aferente lunii decembrie, comparativ cu sumele datorate pentru luna în curs, precum și clarificări privind necolectarea deșeurilor conform programului agreat și eventualele măsuri care se impun.

Baia Mare nu poate fi administrată pe bază de improvizații, explicații vagi sau postări de imagine menite să justifice lipsa de echipamente, personal sau strategie. Cetățenii au dreptul la transparență, responsabilitate și respectarea contractelor plătite din bani publici.

Consilierii liberali anunță că vor urmări acest subiect până la capăt și vor informa publicul cu privire la fiecare răspuns sau lipsă de răspuns din partea administrației locale.

”Felicit consilierii municipali ai PNL Maramureș pentru inițiativa fermă și necesară prin care au solicitat oficial clarificări și măsuri concrete privind deszăpezirea municipiului Baia Mare. Este un demers de responsabilitate administrativă, făcut în interesul direct al băimărenilor.

Deszăpezirea nu este un favor, ci o obligație contractuală, iar nerespectarea ei nu poate fi trecută cu vederea.

Sper ca această acțiune să ducă la soluții reale și la respectarea contractelor plătite din bani publici, astfel încât băimărenii să nu mai fie sfidați sau batjocoriți. Baia Mare are nevoie de ordine, responsabilitate și respect”, a declarat deputatul PNL Maramureș Ionel Bogdan.

Biroul de presă PNL Maramureș