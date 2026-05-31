Biserica sărbătoreşte Pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile, după Învierea Domnului şi Înălţarea Sa la ceruri.

Creștinii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc, duminică, 31 mai, Pogorârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor lui Iisus Hristos, sărbătoare numită popular Rusalii sau Cincizecimea, și care reprezintă întemeierea Bisericii Creştine.

La îndemnul însufleţit al Sfântului Apostol Petru, la 50 de zile după Învierea Domnului, s-au convertit la creştinism 3.000 de oameni, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim, nucleul Bisericii de mai târziu.

Cincizecimea era, în primele secole, strâns legată de Sfintele Paşti, fiind considerată ca o încheiere a acestora, dar din secolul al IV-lea s-a fixat obiceiul ca Cincizecimea şi Pogorârea Sfântului Duh să fie sărbătorite, separat, la 50 de zile după Înviere, făcând, astfel, loc sărbătorii Înălţării Domnului, la 40 de zile de la Paști.

Potrivit Noului Testament, toți cei 12 Apostoli se aflau în Ierusalim, la 50 de zile după Învierea Domnului și la 10 zile după Înălțarea Lui la cer. Ei au auzit un vuiet și au simțit o suflare de vânt la un moment dat în încăperea în care se aflau, iar mici flăcări stăteau deasupra capului fiecăruia. Cei 12 apostoli au început să vorbească în limbi pe care nu le vorbiseră niciodată, erau limbi pe care le înțelegeau pelerinii evrei veniți la Ierusalim din diferite țări. Apostolul Petru le-a explicat tuturor că Duhul Sfânt le-a dat darul de a propovădui în limbi străine. În urma cuvântării sale, primii 3.000 de oameni s-au botezat întemeind prima comunitate creștină. În acest fel a luat naștere Biserica, adunarea celor ce cred în Iisus Hristos și se botează în numele Sfintei Treimi.

Tradiția spune că, în această zi, în biserici se duc ramuri de tei sau de nuc care se sfinţesc şi se împart credincioşilor, simbol al limbilor de foc coborâte peste Apostoli şi putere a Duhului Sfânt. Potrivit tradiţiei creştine, ierarhii bisericeşti sunt moştenitorii şi transmiţătorii acestui har apostolic din generaţie în generaţie.

În calendarul ortodox, Rusaliile sunt celebrate timp de două zile, cea de-a doua zi fiind recunoscută în România ca sărbătoare legală.