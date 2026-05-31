ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ valabilă pentru intervalul 31 mai, ora 10.00 – 31 mai, ora 21.00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate.

Duminică (31 mai) vor fi intensificări temporare ale vântului îndeosebi în centrul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona montană înaltă cu rafale de 60…80 km/h.

După-amiază și seara în zona Carpaților Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp.

De asemenea, intră în vigoare o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalu1 iunie, ora 12.00 – 2 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate.

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei.

Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și pe spații mici de 40…50 l/mp.