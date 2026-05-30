Ca urmare a cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației , un bărbat de 53 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu a fost reținut la data de 28 mai a.c., de polițiști, pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 29 mai a.c., față de bărbatul în cauză fost dispusă măsura arestării preventive.

În fapt, la data de 26 mai a.c., în jurul orei 09.10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați de către o femeie de 46 de ani, din localitatea Crăciunești, privire la faptul că, a fost agresată de concubinul ei.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la imobilul indicat, constatând faptul că cele sesizate se confirmă.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, aceasta ar fi fost agresată fizic de concubinul ei de 53 de ani.

Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, iar in urma răspunsurilor oferite a reieșit risc iminent împotriva vieții și integrității fizice și psihice a femeii.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile, femeia refuzând monitorizare electronică a concubinului.

După emiterea acestuia, în cursul zilei de 28 mai a.c., bărbatul nu ar fi respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, iar polițiștii au intervenind prompt și au dispus măsuri legale.

Astfel, în baza probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate, polițiștii au dispus, la data de 28 mai, față de bărbatul de 53 de ani, măsura reținerii pentru 24 de ore.

La data de 29 mai a.c., bărbatul a fost prezentat magistraților, iar aceștia au dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație să înfrângă prinicipiul prezumției de nevinovăției.