Ministerul Finanțelor a lansat luni, 12 ianuarie 2026, prima ediție a Programului de titluri de stat #TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase.
În perioada 12 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%.
Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.
𝐂𝐚̂𝐧𝐝 𝐬̦𝐢 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐟𝐢 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐚̆𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭:
Între 12 ianuarie 2026 – 4 februarie 2026, prin platforma Ghișeul.ro
Între 12 ianuarie 2026 – 5 februarie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;
Între 12 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;
Între 12 ianuarie 2026 – 5 februarie 2026 în mediul urban și 12 ianuarie 2026 – 4 februarie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.
𝐀𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐢̂𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐓𝐄𝐙𝐀𝐔𝐑
Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.
Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.
Sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.
Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.
Mai multe detalii, aici — https://shorturl.at/E75gq
