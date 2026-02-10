Asociația Filantropia Maramureșeană a fost prezentă, prin membrii săi, la Adăpostul de noapte din Baia Mare, unde a oferit sprijin concret persoanelor aflate în dificultate. În contextul temperaturilor scăzute din această perioadă, voluntarii au donat pături, articole de îmbrăcăminte și alimente, cu scopul de a aduce un plus de confort și siguranță celor vulnerabili.

Adăpostul de noapte asigură servicii de găzduire temporară pe timp de noapte, precum și servicii sociale cu caracter primar, adresate persoanelor adulte fără adăpost din municipiul Baia Mare, dar și altor cetățeni care nu au domiciliul pe raza orașului.



Reprezentanții Asociației Filantropia Maramureșeană subliniază importanța solidarității în astfel de momente și mulțumesc tuturor celor care se implică și susțin demersurile umanitare. Sprijinul comunității permite continuarea și dezvoltarea proiectelor de întrajutorare dedicate persoanelor aflate în situații dificile.

Asociația face apel la toți cei care doresc să se implice să ofere sprijin, fie sub formă de donații materiale, fie financiare, fiecare gest reprezentând o șansă în plus la demnitate și speranță pentru cei aflați în nevoie.

Cei interesați pot susține acest proiect prin donații în contul Asociației Filantropia Maramureșeană, deschis la Banca Transilvania:

RO27BTRLRONCRTO441357901



Împreună, comunitatea poate face mai mult pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor.