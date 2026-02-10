Comunitatea profesională este mai săracă odată cu trecerea la cele veșnice a colonelului (r) Ciobotariu Constantin, fost șef al Serviciului Cabinet. Un coleg respectat și un profesionist dedicat, acesta a fost apreciat pentru echilibrul, discreția și rafinamentul său uman.

De-a lungul carierei, col. (r) Ciobotariu Constantin s-a remarcat prin implicare, atenție față de oameni și o profundă responsabilitate față de cuvânt și faptă. Prezența sa a adus de fiecare dată stabilitate și claritate, iar gândirea sa profundă a fost completată de sensibilitatea exprimată prin poezie, una dintre formele prin care și-a lăsat amprenta asupra celor din jur.



Moștenirea sa rămâne vie prin amintirile celor care l-au cunoscut, prin cuvintele scrise și prin respectul câștigat de-a lungul timpului, atât ca profesionist, cât și ca om.

În aceste momente de profundă tristețe, gândurile de compasiune se îndreaptă către familia îndoliată și către toți cei care l-au prețuit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.