Primăria Municipiului Baia Mare organizează miercuri, 11 februarie 2026, o nouă ediție a evenimentului dedicat Zilei Europene a Numărului de Urgență 112, un demers de recunoaștere a activității structurilor de intervenție și, totodată, de educare a comunității privind apelarea responsabilă a numărului unic de urgență. Evenimentul se va desfășura pe parcursul întregii zile și va cuprinde activități dedicate publicului larg, elevilor și reprezentanților instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență.



Astfel, între orele 10:00 și 15:00, în Centrul Vechi (Piața Libertății), băimărenii sunt invitați să viziteze expoziția de autospeciale utilizate de structurile de intervenție. Vor avea loc prezentări ale echipamentelor, dar și momente de interacțiune directă cu reprezentanții instituțiilor partenere.

În intervalul 10:00 – 12:30, la Millennium Business Center M1 – Sala Vulturul Negru, se vor desfășura întâlniri și prezentări tematice dedicate elevilor, având ca obiectiv informarea corectă privind apelarea numărului 112 și responsabilizarea tinerilor în situații de urgență. De la ora 13:00, în aceeași locație, va avea loc evenimentul festiv, care va include o ceremonie de premiere a instituțiilor implicate în Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Vor fi acordate diplome de recunoștință oamenilor 112 care intervin pentru rezolvarea urgențelor, reprezentanți ai următoarelor instituții: Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Maramureș, Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș, UPU – SMURD Baia Mare, Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, Poliția Locală Baia Mare.



În completarea programului, participanții vor putea vizita expoziția de desene „112 salvează vieți”, realizată de copii, un gest simbolic care subliniază importanța educației timpurii în ceea ce privește utilizarea responsabilă a numărului unic de urgență.