Liceul din Borșa va beneficia, în perioada următoare, de o investiție importantă în infrastructura educațională, care vizează construirea unei Aule moderne, destinată desfășurării cursurilor, festivităților și evenimentelor cu participare numeroasă.

Noua Aulă a Grupului Școlar Borșa va avea o suprafață construită de 1.042 mp și o suprafață utilă de 940 mp, fiind proiectată ca un spațiu multifuncțional. Aceasta va include foaier, garderobă, cafenea, scenă, backstage, grupuri sanitare, vestiare, spații tehnice și de depozitare, terasă acoperită, o sală de evenimente cu 350 de locuri, precum și o sală de mese cu spațiu de servire a mesei calde în sistem self-service.

Investiția nu se limitează doar la realizarea noii construcții. Întregul ansamblu al liceului va fi reorganizat și modernizat, fiind prevăzute lucrări de renovare a sălii de sport, refacerea sistemului de iluminat al terenului de sport sintetic exterior, reabilitarea termică a clădirii liceului și modernizarea sălilor de curs. De asemenea, spațiile verzi și locurile de parcare vor fi regândite pentru a asigura o funcționalitate sporită și condiții mai bune pentru elevi și cadrele didactice.

Proiectul va fi realizat din fonduri europene, prin programele de investiții în educație derulate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu o perioadă de implementare estimată între 2027 și 2029, care va include etapele de proiectare și execuție. În prezent, autoritățile lucrează la documentația necesară demarării investiției.

Prin această inițiativă, Borșa face un pas important în direcția modernizării sistemului educațional și a creării unor condiții adecvate pentru formarea generațiilor viitoare.