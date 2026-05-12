Ionuț face parte din familia Medio Monte de 12 ani. L-am văzut crescând, muncind, căzând și ridicându-se mereu mai puternic. Pentru noi, nu este doar un sportiv. Este copilul care a crescut în sala noastră, colegul, prietenul, campionul nostru.

Astăzi, Ionuț duce cea mai grea luptă a vieții sale. În urma unui accident grav, se află internat la Neurochirurgie în Cluj-Napoca, diagnosticat cu fractură cervicală și paralizie de la gât în jos.

Dar cine îl cunoaște pe Ionuț știe un lucru: nu renunță.

Recuperarea lui înseamnă tratamente complexe, terapii și costuri uriașe pe care familia nu le poate susține singură. De aceea avem nevoie de voi. Fiecare distribuire, fiecare donație, fiecare mesaj de încurajare poate deveni un pas spre speranță.

Priviți povestea lui. Dincolo de imagini este un copil care merită șansa de a lupta mai departe.

Date pentru donații:

TITULAR CONT: GANEA GRATIANA-PARASCHIVA

IBAN RON: RO37BTRLRONCRT0350977001

IBAN EUR: RO57BTRLEURCRT0350977002

Banca Transilvania

SWIFT: BTRLRO22

Beneficiar: Ganea Ioan