Activităţile specifice de cercetare şi investigare efectuate de poliţiştii din Baia Sprie cu privire la un caz de furt au condus la identificarea persoanelor bănuite de comiterea activităţii infracţionale şi recuperarea prejudiciului.

Ca urmare a sesizării furtului, poliţiştii au demarat activităţi de documentare a stării de fapt, reieşind faptul că în perioada 31.01.2026 ora 12:00 – 02.02.2026 ora 08:00, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta punctului de lucru al unei societăți comerciale, din Tăuţii de Sus, de unde ar fi sustras bunuri în valoare de 29.000 lei.

Poliţiştii au stabilit că bănuiţi de comiterea faptei sunt patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani, toţi din Tăuţii de Sus. De asemenea, bunurile sustrase au fost recuperate şi restituite părţii vătămate.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor în cauză şi dispunerii măsurilor legale.