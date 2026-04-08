Bisericile de lemn din Maramureș reprezintă una dintre cele mai valoroase expresii ale spiritualității și artei tradiționale românești, iar Biserica „Sfântul Nicolae” din Budești-Josani ocupă un loc aparte în acest patrimoniu, fiind inclusă în lista monumentelor UNESCO. Ridicată în anul 1643 din lemn de stejar, pe locul unui edificiu mai vechi, această biserică impresionează atât prin arhitectura sa, cât și prin bogăția elementelor istorice și artistice pe care le adăpostește.

Construcția are un plan de tip sală, cu dimensiuni de 18 metri lungime și 8 metri lățime, fiind un exemplu reprezentativ al stilului maramureșean. Absida altarului este poligonală decroșată, iar naosul este acoperit cu o boltă semicirculară supraînălțată, conferind interiorului o notă de monumentalitate și echilibru. Deasupra pronaosului se înalță turnul clopotniță, prevăzut cu o șarpantă în formă de coif, sub care se află un foișor cu câte trei arcade pe fiecare latură. În jurul fleșei turnului sunt dispuse patru turnulețe mai mici, despre care unii cercetători afirmă că simbolizau existența unui sfat al bătrânilor în comunitate.

Valoarea artistică a bisericii este întregită de pictura și icoanele sale. Pictura din Sfântul Altar a fost realizată în anul 1812 de Ioan Opriș, conform unei inscripții păstrate pe o icoană. Iconostasul este împodobit cu lucrări semnate de renumitul zugrav Alexandru Ponehalski din Berbești, fapt care sporește importanța artistică a lăcașului. În interior se păstrează un impresionant patrimoniu iconografic: 29 de icoane pe lemn de mare valoare și 39 de icoane pe sticlă datând din secolul al XVIII-lea, alături de iconostasul vechi, realizat în anul 1762.

De-a lungul timpului, biserica a trecut prin mai multe etape de restaurare și consolidare. În anii 1922–1923, sub conducerea protopopului Ștefan Ilnischi, a fost acoperită cu draniță. Tot atunci, după pierderea clopotelor în timpul Primului Război Mondial, au fost achiziționate patru clopote noi de la Timișoara. Lucrări importante de consolidare au avut loc între 1998 și 2000, iar pictura a fost restaurată în perioada 2007–2008 de pictorul Lăzărescu din București.

Biserica din Budești-Josani nu este doar un monument de arhitectură, ci și un veritabil tezaur istoric. Printre cele mai valoroase obiecte păstrate aici se numără cămașa din zale a lui Pintea Viteazul, erou legendar al Maramureșului. Aceasta a fost purtată la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 de cantorul Grueț Andrei, participant la eveniment alături de o delegație din Budești, simbolizând legătura dintre tradiția locală și momentul istoric al unirii.

Interiorul bisericii adăpostește și alte elemente deosebite, precum un candelabru din lemn cu suporți arcuți și un triptic reprezentând „Dreapta Judecată”, unde balanța faptelor bune și rele sugerează dimensiunea morală a credinței creștine.

De asemenea, documentele istorice consemnează existența unui fond impresionant de carte veche, care include tipărituri de la Blaj, Râmnic, Sibiu sau Viena, precum și manuscrise slavone din secolul al XVIII-lea. Aceste volume, de o valoare inestimabilă, sunt astăzi păstrate în biblioteca mănăstirii Bârsana, contribuind la conservarea patrimoniului cultural și religios al regiunii.

Prin îmbinarea armonioasă a arhitecturii tradiționale, a artei religioase și a istoriei locale, Biserica „Sfântul Nicolae” din Budești-Josani rămâne un simbol al identității maramureșene și un reper esențial al patrimoniului cultural românesc.

Surse și foto: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului