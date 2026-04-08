Marți, 7 aprilie a.c., în intervalul orar 09:00 – 12:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie împreună cu reprezentanți ai Regiei Autonome – Registrul Auto Român, au organizat o acțiune comună, în Baia Sprie, pentru reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave, produse pe fondul deficiențelor tehnice ale autoveviculelor.

Astfel, au fost organizate controale în trafic, cu echipaje mixte de control.

Acțiunile au vizat reducerea riscului rutier și scoaterea din trafic a autovehiculelor care nu prezintă siguranță pentru circulația rutieră. În cazul unui autovehicul care prezenta elemente de caroserie corodate excesiv, polițiștii au aplicat măsura reținerii cetificatului de înmatriculare. De asemenea, alte 7 certificate de înmatriculare au fost reținute, acestea fiind oprite din a mai circula pe drumurile publice până la remedierea problemelor constatate.

În acest context, polițiștii au legitimat peste 20 de persoane și au verificat 18 autovehicule.

Ca urmare a neregulilor constatate, au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, a căror valoare este de aproximativ 9.500 de lei. Totodată, polițiștii au retras un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare, în scopul reducerii riscurilor la care sunt expuși participanții la traficul rutier.