CS Minaur Baia Mare anunță întâlnirea din etapa 19 a Ligii Zimbrilor, care va aduce față în față echipa băimăreană cu puternicul Dinamo București. Meciul va avea loc joi, 9 aprilie, de la ora 17:30, în Sala Sporturilor „Lascăr Pană”, și va fi transmis în direct pe ProArena.

Detalii despre bilete și acces

Suporterii sunt așteptați să susțină echipa fie pe baza abonamentelor, fie achiziționând bilete la prețul de 25 de lei. Acestea pot fi cumpărate:

La sediul clubului : marți–joi, între orele 10:00–14:00.

: marți–joi, între orele 10:00–14:00. La casieria sălii „Lascăr Pană” : în ziua meciului, începând cu ora 16:30.

: în ziua meciului, începând cu ora 16:30. Online: Achiziționează bilete aici

Acces gratuit

Intrarea este gratuită pentru:

Persoanele cu dizabilități ♿

Elevi și studenți 🎓

Seniori peste 70 de ani 👴👵

Atmosferă și miză

Meciul promite o atmosferă intensă, CS Minaur Baia Mare urmând să își arate forța pe teren și să lupte pentru puncte valoroase într-un sezon dinamic al Ligii Zimbrilor. Fanii echipei sunt invitați să vină în număr cât mai mare pentru a-și susține favoriții și a transforma Sala Sporturilor „Lascăr Pană” într-un adevărat furnicar de energie și pasiune sportivă.

Hai Minaur!