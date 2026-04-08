Ziua de 8 aprilie a fost martoră de-a lungul timpului la evenimente importante în istorie, cultură și politică, care au influențat lumea și memoria colectivă.

Evenimente antice și medievale

Secolul I î.Hr. – Conform tradiției creștine, pe 8 aprilie s-ar fi născut Sfânta Fecioară Maria , mama lui Iisus. Ea rămâne venerată pentru puritatea sa, simbol al miracolelor din tradiția creștină.

217 – Împăratul roman Caracalla este asasinat în Mesopotamia, iar prefectul Macrinus se proclamă împărat. Nemulțumirile armatei și intrigile familiei duc însă la înlăturarea lui și la urcarea pe tron a minorului Elagabalus .

1195 – Împăratul bizantin Isaac al II-lea Angelos este orbit și detronat de fratele său, Alexios al III-lea, în cadrul politicii acerb disputate din Imperiul Bizantin.

1336 – Se naște Timur Lenk, întemeietorul marelui imperiu mongol cu capitala la Samarkand. În 1402, în bătălia de la Ankara, înfrânge și ia prizonier sultanul otoman Baiazid, eveniment învăluit în legende și controverse.

Evenimente culturale și științifice

1730 – La New York este ridicată prima sinagogă din America de Nord, Shearith Israel .

1820 – Este descoperită celebra statuie grecească Venus din Milo pe insula Milos, un simbol al frumuseții clasice, păstrată fără brațe până astăzi la muzeul Luvru din Paris.

1848 – Moare compozitorul italian Gaetano Donizetti , cunoscut pentru operele sale de bel canto, precum Elixirul dragostei și Lucia di Lammermoor.

1880 – La Teatrul Național din București are loc premiera piesei lui I.L. Caragiale, „D-ale Carnavalului".

Evenimente politice și sociale

1783 – Țarina Ecaterina cea Mare anexează Crimeea, marcând un moment controversat în istoria regiunii.

1904 – Franța și Marea Britanie semnează Antanta cordială , un pact defensiv cu implicații majore pentru Primul Război Mondial.

1866 – Italia și Prusia se aliază împotriva Imperiului Austriac, pregătind terenul pentru crearea Imperiului Austro-Ungar.

Nașteri și decese marcante

1911 – Se naște filosoful român Emil Cioran , stabilit ulterior în Franța.

1912 – Se naște patinatoarea americană Sonja Henie , multiplă campioană olimpică și mondială.

1938 – Se naște diplomat ghanez Kofi Annan , secretar general al ONU și laureat Nobel pentru Pace în 2001.

1973 – Moare artistul plastic Pablo Picasso , unul dintre cei mai influenți maeștri ai secolului XX.

2013 – Moare „Doamna de Fier", Margaret Thatcher, fost prim-ministru britanic și personalitate politică globală.

8 aprilie în România

1802 – Se naște Gheorghe Magheru , general și lider al armatei revoluționare române din 1848.

1885 – Moare C.A. Rosetti , politician și participant la Revoluția de la 1848, unul dintre promotorii presei și culturii românești.

1909 – Regele Carol I recunoaște independența și proclamarea regatului Bulgariei.

2003 – Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei și regina Silvia efectuează prima vizită regală în România.

Ziua de 8 aprilie rămâne astfel una bogată în evenimente istorice, culturale și politice, amintind de momente și personalități care au schimbat lumea și continuă să inspire generații.