Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026 pentru lungmetrajul „Fjord”, marcând astfel al doilea mare succes al cineastului român pe Croazetă, după premiul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. „Fjord” este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu și o coproducție internațională filmată în Norvegia. Pelicula îi are în rolurile principale pe actorul americano-român Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve.

Filmul urmărește povestea unei familii româno-norvegiene profund religioase care se mută într-o comunitate din Norvegia, unde diferențele culturale și valorile tradiționale intră în conflict cu normele sociale și instituționale ale societății nordice. Inspirată din cazuri reale, producția explorează teme precum intoleranța, polarizarea socială și dificultatea de a accepta diferențele.

La primirea premiului, Cristian Mungiu a descris filmul drept „un angajament împotriva oricărei forme de integrism” și o pledoarie pentru empatie și dialog.

Succesul de la Cannes îl plasează pe regizorul român într-un grup restrâns de cineaști care au reușit să câștige de două ori prestigiosul Palme d’Or.